ಕರಿಮಣಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ರಾತ್ರಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ, ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.
ಕಾವ್ಯ ಶೈವ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ರಘು ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಮನೆ ಸತ್ಯ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಹೇಳಿ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
5000 ರೂ ಬಾಡಿಗೆ, 50000 ರೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಮನೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
