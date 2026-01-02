Kannada

ವಾರಿಜಾಶ್ರಿ ಜೊತೆ ವಿವಾಹ

2021ರಿಂದಲೂ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಿದ್ದ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ

tv-talk Jan 02 2026
Author: Santosh Naik Image Credits:Instagram/Raghu Dixit
ಮನೆ

ಪತ್ನಿ ವಾರಿಜಾಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ

Image credits: Instagram/Raghu Dixit
ಬೆಸ್ಟ್‌ ಆರೋಗ್ಯ

ಆರೋಗ್ಯ ವಾಪಾಸ್‌ ಬಂತು, ಬಿಪಿ-ಶುಗರ್‌ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಿವರ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಟುಂಬ

ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸುಂದರ ಜನರು, ಅವರನ್ನು ನಾನು ಈಗ 'ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ' ಎನ್ನುತ್ತೇನೆ

ವಾರಿಜಾಶ್ರೀ ಜೊತೆ ಹಾಡು

ಪತ್ನಿ ವಾರಿಜಾಶ್ರೀ ಜೊತೆ ಹಾಡಿದ್ದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಟೇಜ್‌ ಅನುಭವ

2 ಅದ್ಭುತ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್‌

ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡು ಉತ್ತಮ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್‌ಗಳು..

ಮೊದಲ ಕಾರ್‌

ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕಾರ್‌ ಖರೀದಿ.. ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಹೊಂಡಾ ಆಕ್ಟೀವಾ ಇಷ್ಟ.

ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನಲೆ ಗಾಯಕನಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಐಪಿಎಲ್‌ ಟ್ರೋಫಿ

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಐಪಿಎಲ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಜಯಿಸಿದ್ದು..

