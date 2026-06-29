ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ನಟಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿದೇಶದ ಟ್ರಿಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
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ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಫ್ಯಾಶನ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಬಟಾವಿಯಾ ಸ್ಟಾಡ್ಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ, ಝೂಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪಂದನಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತೆ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ನಲಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದೆರಡು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಂದನಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಕಳ್ಳಪುಟ್ಟಿ ಎಂದೇ ಸ್ಪಂದನಾರನ್ನು ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
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