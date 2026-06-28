ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಭಾರಧ್ವಜ್.
ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್-ಜೂನಿಯರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪವಿತ್ರ ಇದೀಗ ಒಲ್ಲದ ಮನಸಿನಿಂದ ದೇವ್ ನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ, ಮನೆ ಮಂದಿಯ ಕೋಪವನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಬದುಕುವ ಪಾತ್ರ.
ಪವಿತ್ರ- ದೇವ್ ಜೋಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಕೋಪ-ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ , ಇಬ್ಬರ ಮುದ್ದಾದ ಪೇರ್ ಜನಮನ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಟಿ ಸೀರಿಯಲ್’ನಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೂಲ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್ ನಿಂದ ಕೊಂಚ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೂರ ಟರ್ಕಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳು ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸಲ್ಲೇ ಪೋಸ್ ಕೊಡುವ ಚೆಲುವೆಯ ಟರ್ಕಿ ಫೋಟೊಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಅಮೂಲ್ಯ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಾಡರ್ನ್ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಟಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಫೋಟೊ ಮಾತ್ರ ರೀ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ದಾಸ ಪುರಂದರ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಂದರನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಅಮೂಲ್ಯ ಭಾರಧ್ವಜ್. ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇವರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಇದಾದ ನಂತರ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೃಂದಾವನ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ) ನಾಯಕಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನದ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
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