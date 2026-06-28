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ಅಮೂಲ್ಯ ಭಾರಧ್ವಜ್

ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಭಾರಧ್ವಜ್.

tv-talk Jun 28 2026
Author: Pavna Das Image Credits:Isntagram
Kannada

ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಆಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ನಟಿ

ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್-ಜೂನಿಯರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪವಿತ್ರ ಇದೀಗ ಒಲ್ಲದ ಮನಸಿನಿಂದ ದೇವ್ ನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ, ಮನೆ ಮಂದಿಯ ಕೋಪವನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಬದುಕುವ ಪಾತ್ರ.

Image credits: Isntagram
Kannada

ಜನ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರ-ದೇವ್ ಜೋಡಿ

ಪವಿತ್ರ- ದೇವ್ ಜೋಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಕೋಪ-ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ , ಇಬ್ಬರ ಮುದ್ದಾದ ಪೇರ್ ಜನಮನ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಟಿ ಸೀರಿಯಲ್’ನಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Isntagram
Kannada

ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ

ಅಮೂಲ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್ ನಿಂದ ಕೊಂಚ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೂರ ಟರ್ಕಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳು ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Isntagram
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ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಲ್

ಆದರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸಲ್ಲೇ ಪೋಸ್ ಕೊಡುವ ಚೆಲುವೆಯ ಟರ್ಕಿ ಫೋಟೊಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

Image credits: Isntagram
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ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಟಿ

ಅಮೂಲ್ಯ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಾಡರ್ನ್ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಟಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಫೋಟೊ ಮಾತ್ರ ರೀ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Image credits: Isntagram
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ದಾಸ ಪುರಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅಮೂಲ್ಯ

ದಾಸ ಪುರಂದರ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಂದರನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಅಮೂಲ್ಯ ಭಾರಧ್ವಜ್. ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇವರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.

Image credits: Isntagram
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ಬೃಂದಾವನದ ಸುಂದರಿ

ಇದಾದ ನಂತರ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೃಂದಾವನ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ) ನಾಯಕಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನದ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Isntagram

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