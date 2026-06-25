ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿವ್ವಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರೋದು ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ರೀಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದಲೇ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಿಶನ್ ಬಿಳಗಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಡೀಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ರೀಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ, ನವಿಲುಗರಿಯ ಕಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘನ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು.
ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಈಗ ಅರಿವಾಗಿದೆ ಎಂದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂತಹ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದರು.
ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದೀಗ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಹೊಸ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಟ್ರೆಡಿಶನಲ್ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಡಗಿ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಶನ್, ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿವ್ವಿ ಈ ಬಾರಿ ಲಂಗ, ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಲಂಗ, ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ, ಕೈಬಳೆ, ಕಿವಿಯೋಲೆ, ಬಿಂದಿ, ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಧರಿಸಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿವಿವ್ ಅಂದ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ನಿವೇದಿತ ಗೌಡ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 5ರ ಮೂಲಕ, ಬಳಿಕ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಲವ್, ಮದುವೆ, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕವೇ ಹಣ ಮಾಡುವ ನಿವೇದಿತಾ, ದೇಶ ವಿದೇಶ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೈಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿವ್ವಿ.
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