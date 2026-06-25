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ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ

ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿವ್ವಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರೋದು ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ರೀಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದಲೇ.

tv-talk Jun 25 2026
Author: Pavna Das Image Credits:Instagram
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ರೀಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಿಶನ್ ಬಿಳಗಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಡೀಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

Image credits: Instagram
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ನವಿಲುಗರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕಿದ ನಟಿ

ಈ ರೀಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ, ನವಿಲುಗರಿಯ ಕಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘನ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು.

Image credits: Instagram
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ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಿವೇದಿತಾ

ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಈಗ ಅರಿವಾಗಿದೆ ಎಂದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂತಹ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram
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ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಮಿರ ಮಿರ ಮಿಂಚಿದ ನಟಿ

ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದೀಗ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಹೊಸ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಟ್ರೆಡಿಶನಲ್ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಡಗಿ.

Image credits: Instagram
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ಲಂಗ-ಬ್ಲೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಮಿಂಚಿಂಗ್

ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಶನ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಹಾಗೂ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿವ್ವಿ ಈ ಬಾರಿ ಲಂಗ, ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ಟ್ರೆಡಿಶನಲ್ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ

ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಲಂಗ, ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ, ಕೈಬಳೆ, ಕಿವಿಯೋಲೆ, ಬಿಂದಿ, ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಧರಿಸಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿವಿವ್ ಅಂದ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯ

ಅಂದಹಾಗೆ ನಿವೇದಿತ ಗೌಡ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 5ರ ಮೂಲಕ, ಬಳಿಕ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಲವ್, ಮದುವೆ, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram
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ಸದ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಡಗಿ

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕವೇ ಹಣ ಮಾಡುವ ನಿವೇದಿತಾ, ದೇಶ ವಿದೇಶ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೈಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿವ್ವಿ.

Image credits: Instagram

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