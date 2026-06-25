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ಶಿಶಿರ್-ಐಶ್ವರ್ಯ

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರು ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಶಿಶಿರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಂಧೋಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ.

tv-talk Jun 25 2026
Author: Pavna Das Image Credits:Instagram
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ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ

ಶಿಶಿರ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಈ ಬಾರಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂಗೆ ಹಾರಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ.

Image credits: Instagram
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ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶಿಶಿರ್

ಇದೀಗ ಶಿಶಿರ್ ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಹಾರಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರಿಯಲು ಟ್ರಾವೆಲ್

ಶಿಶಿರ್ ತಮ್ಮ ಫೋಟೊಗಳ ಜೊತೆಗೆ ‘Looking at the world, but finding each other’ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರಿಯಲು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದೆ.

Image credits: Instagram
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ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಈ ಜೋಡಿ

ಶಿಶಿರ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಲವ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಆದರೆ ಈ ಜೋಡಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸ್ನೇಹ

ಶಿಶಿರ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದದ್ದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 11ರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

Image credits: Instagram
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ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿ

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಶದ, ವಿದೇಶದ ಹಲವು ತಾಣಗಳಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು

ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಳಿಕ ಒಂದೆರಡು ಸೀರಿಯಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಶಿಶಿರ್ ಸದ್ಯ ‘ಶ್ರೀ ಗಂಧದಗುಡಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram

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