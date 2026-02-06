Kannada

ರೀಲ್ಸ್ ಟು ಸೀರಿಯಲ್

ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದು, ಸೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ನಟ ನಟಿಯರು.

tv-talk Feb 06 2026
Author: Pavna Das Image Credits:Instagram
ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ

ರೀಲ್ಸ್, ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅದರಿಂದಾನೆ ‘ಗೀತಾ’ ಸೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಪಡೆದರು.

ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್

ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ‘ಭಾರ್ಗವಿ LLB’ಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕವೇ ಫೇಮಸ್ ಆದವರು.

ರಾಧ್ಯಾ ರಾಜ್

‘ಅಂತರಪಟ’ದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸದ್ಯ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ರಾಧ್ಯಾ ರಾಜ್ ಕೂಡ ರೀಲ್ಸ್ ನಿಂದಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು.

ಪ್ರತಿಮಾ ಠಾಕೂರ್

‘ಮುದ್ದು ಸೊಸೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಪ್ರತಿಮಾ ಠಾಕೂರ್ ರೀಲ್ಸ್ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪುತ್ರ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದು ಈಗ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧು ಭೈರಪ್ಪ

ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಧು ಭೈರಪ್ಪ ‘ಯಜಮಾನ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು.

ಯಶ್ವಂತ್ ಗೌಡ

ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಮುಖ, ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮನೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಯಶ್ವಂತ್ ಗೌಡ, ಈಗ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ.

ಯಶು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್

ಸದ್ಯ ‘ಅಮೃತಧಾರೆ’ಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಯ ಮನಸು ಕದ್ದಿರುವ ಚಾಕಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಯಶು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್.

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ

‘ಪುಣ್ಯವತಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ. ಸದ್ಯ ‘ಆಸೆ’ ಸೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವರುಣ್ ಆರಾಧ್ಯ

ವರುಣ್ ಆರಾಧ್ಯ ಈವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ‘ಬೃಂದಾವನ’ದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಲು ಕಾರಣ ರೀಲ್ಸ್.

