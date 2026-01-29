ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಲವಾರು ನಟಿಯರು ಬಳಿಕ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.
ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ಚೈತ್ರಾ ರಾವ್, ಇದೀಗ ಭಾರ್ಗವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾ ಎನ್ನುವ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ ರಜನಿ, ಬಳಿಕ ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ, ಈಗ ನೀ ಇರಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿವ್ಯಾ ಸುರೇಶ್, ಇದೀಗ ಶಾರದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನೇಹಾ ಪಾಟೀಲ್ ‘ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ’ದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ರುಹಾನಿ ಶೆಟ್ಟಿ
ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಆಶಿತಾ, ರಾಧಾ ರಮಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ರುಹಾನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ‘ಎರಡು ಕನಸು’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಇದೀಗ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ, ಬಳಿಕ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಲವಧು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ರಂಗೇಗೌಡ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಮೃತ, ಬಳಿಕ ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ, ಆಸೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
‘Colors Kannada’ದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ‘Zee Kannada’ದಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಫರ್ ಫಿಕ್ಸ್!
ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು? ಹುಡುಗ ಯಾರು?
'ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ಲೋ ಹುಡುಗಿ..' ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ ತೋರಿದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕಾವೂ!
ಎಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ಟೋದ… ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ Chaithra Achar