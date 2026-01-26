Kannada

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು?‌ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ?

tv-talk Jan 26 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:instagram
ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ

ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಧಾರಾವಾಹಿ ಸ್ನೇಹಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ ಅವರು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ

ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ ಅವರು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಅವರು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಥ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ಅವರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಧ್ಯೆ ಉಂಗುರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಡುಗ ಯಾರು?

ಸಮರ್ಥ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ಎನ್ನುವವರನ್ನು ಸಂಜನಾ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವೃತ್ತಿ ಏನು?

ಸಮರ್ಥ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಜನಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನು?

ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲವ್‌ ಮ್ಯಾರೇಜ್?

ಈ ಜೋಡಿಯದ್ದು ಲವ್‌ ಮ್ಯಾರೇಜ್?‌ ಅರೇಂಜ್‌ ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.

ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು?

ಸಂಜನಾ ಬುರ್ಲಿ ಅವರು 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗ ಅವರಿಗೆ 26 ವರ್ಷ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

