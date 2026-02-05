Kannada

ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆಮನೆ

ರಾಮಾಚಾರಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರು ಆಗಿ ನಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆಮನೆ ಮಂಗಳೂರಿನವರು.

Feb 05 2026
ಅನುಶ್ರೀ

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೂಪಕಿ, ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲಿ ಅನುಶ್ರೀ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಿನವರು.

ನೀತಾ ಅಶೋಕ್

ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಸೇರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನೀತಾ ಅಶೋಕ್ ಉಡುಪಿಯವರು.

ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಮೊದಲ ಸೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿ, ಸದ್ಯ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಟ್ಟೂರು ಮಂಗಳೂರು.

ಭೂಮಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಕಿನ್ನರಿ ಸೀರಿಯಲ್, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ಭೂಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರದವರು.

ಅನ್ವಿತಾ ಸಾಗರ್

ಗಟ್ಟಿಮೇಳ ಹಾಗೂ ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನ್ವಿತಾ ಸಾಗರ್ ಮಂಗಳೂರಿನವರು.

ಆಶಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ

ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಸೀರಿಯಲ್ ಇದೀಗ ಹಿಂದಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಆಶಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಉಡುಪಿಯವರು.

ತನ್ವಿ ರಾವ್

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸೇರಿ ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ತನ್ವಿ ರಾವ್ ಮಂಗಳೂರಿನವರು.

ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾ ಭಟ್

ನಂದಗೋಕುಲ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಂದನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ರಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಯಾ ಭಟ್ ಮಂಗಳೂರಿನವರು.

ಶಿಲ್ಪಾ ಕಾಮತ್

ನೂರು ಜನ್ಮಕೂ ಸೀರಿಯಲ್ ನಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು, ಇದೀಗ ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಲ್ಪಾ ಕಾಮತ್ ಮಂಗಳೂರಿನವರು.

ಅಮಿತಾ ಕುಲಾಲ್

ಒಲವಿನ ನಿಲ್ದಾಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅಮಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಿನವರು.

