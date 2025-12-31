Kannada

ರೂಪಾಲಿ ಗಂಗೂಲಿ

ಅನುಪಮಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ರೂಪಾಲಿ ಗಂಗೂಲಿ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

tv-talk Dec 31 2025
Author: Pavna Das Image Credits:Instagram
Kannada

ರೂಪಾಲಿ ಗಂಗೂಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್

ರೂಪಾಲಿ ಗಂಗೂಲಿ ಹೊಸ ಫೋಟೊಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅಧಾ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಈ ಲುಕ್ ಗೆ ಪಡ್ಡೆಗಳೇ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಓಪನ್ ಹೇರ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್

ರೂಪಾಲಿ ಗಂಗೂಲಿ ಓಪನ್ ಹೇರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅದು ಅವರನ್ನು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಗು

ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಲಿ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ನಗು, ಆ ಕಣ್ಣೋಟ ಹೇಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಆ ಕಣ್ಣೋಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗದವರು ಯಾರೂ ಇರಲಾರರು ಅಂತಹ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಲುಕ್ ಅದು.

Image credits: Instagram
Kannada

2025 ಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಬ್ಯೂಟಿ

ರೂಪಾಲಿ ಗಂಗೂಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, 2025 ಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. Grateful and blessed for 2025, Hello! looking forward #2026 ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ

ಅನುಪಮಾ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದರು , ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ, ಹಾಟ್, ಬೋಲ್ಡ್, ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಇಮೋಜಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿ

ರೂಪಾಲಿ ಗಂಗೂಲಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿ. ಅವರು ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಗಳಿಗೆ ₹3.5 ಲಕ್ಷ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Instagram

ಈ ವರ್ಷದ ಮಧುರ ಕ್ಷಣ ಯಾವುದು? ಅನುಶ್ರೀ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ…. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೀಗಾ ಹೇಳೋದು!

ನಂದಿನಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತಾ ಸೌಂದರ್ಯ? ನಟಿ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಅನುಮಾನ

ಸಿನಿಮಾ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಸೀರಿಯಲ್‌ ನಟಿ ನಂದಿನಿ ಸಾವು, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ನಟಿ ರಜಿನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ.. ಕಿರುತೆರೆ ತಾರೆಯರು ಭಾಗಿ