ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ರಜಿನಿ ಹಾಗೂ ಪತಿ ಅರುಣ್ ಗೌಡ, ಜೊತೆಯಾಗಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ತೆರಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಜೋಡೀ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸಖತ್ ಆಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅರುಣ್ ಮತ್ತು ರಜಿನಿ ಜೋಡಿ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಬುದ್ಧ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸುಂದರವಾದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ರಜಿನಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದ ಹಾಗೇ ರಜಿನಿ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಇಬ್ಬರು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಜೋಡಿ ನಂ 1 ಕಪಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ರಜಿನಿ ಅರುಣ್ ಜೋಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಜೋಡಿ ನಂ 1 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೇವರಿಟ್ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರು. ಇಬ್ಬರ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ, ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಜನರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದಿಗ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ರಜಿನಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ’ ಅಮೃತ ಹಾಗೂ ‘ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ’ದ ಅಂತರ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಅರುಣ್ ಗೌಡ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಜಿನಿ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ರೀಲ್ಸ್ ನಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಅರುಣ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ರಜಿನಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.
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