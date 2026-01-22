ನಂಗೆ ತಮಟೆ dance ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ , so ನನ್ನ seniors every year ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಮಟೆ ಬಾರ್ಸೊರ್ನ ಕರಿಸ್ತಾರೆ , ನಾನ್ ಹುಚಾಪಟ್ಟಿ ಕುಣಿವಾಗ capture ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು.
ಕಾಲೇಜಿನ ಶೌಟ್ ಔಟ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ (ಈಗ KFI ನಿರ್ದೇಶಕ) ಬರೆದ ಸಂಜು ಮತ್ತು ಗೀತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕಿಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು . ನಾನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದೆ. ಯೋಗಿ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಹ-ನಟ!
JNCASRನಲ್ಲಿ ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ, "Red-NIR’ ಎಮಿಸಿವ್ ಪ್ರೋಬ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಬುಮಿನ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್" ಕುರಿತು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಹಾಡುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ - ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಡಲು ಕೇಳಿದರು, ಮತ್ತು ನಾನು ಹಾಡಿದೆ. ನೀವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ!
ನಾನು ಇನ್ನೂ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ! ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉದ್ಭವ ಉತ್ಸವದ ತಯಾರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸೀನಿಯರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಅಥವಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೈ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ - ಕಾಲೇಜು ದಂತಕಥೆಗಳು!
ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದೆ, ಇದು ನಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು - ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ!
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುವುದು - ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ, ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿಗಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ.
ಮಾಜಿ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡಾಗ್ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದ , ನನಗೆ ನಾಯಿಗಳೆಂದರೆ ಭಯ. ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಹೋದೆ, ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಗೆಳೆಯ ನಂತರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ.
Megha Shetty: ಮಾವನ ಮಗಳ ಬೆಂಕಿ ಲುಕ್ ಗೆ ಮನಸೋತ ಪಡ್ಡೆ ಹೈಕ್ಳು
ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಈ ನಟಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?
ನನ್ನ Kindness ಅನ್ನು, Weakness ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ...ಜಾನ್ವಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ?
BBK 12: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದ ಐವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು; ಯಾಕೆ?