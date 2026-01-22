ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಹೊಸ ಪೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಜರ್ನಿ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸಾದ ಆಕೆಗೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿತ್ತು.
ಈ ವೇಳೆ ಕಾವ್ಯಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಾವೂ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ನೋ ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಆಕೆ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್.
ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಆಟ ಹಾಗೂ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕಾವ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದಲೇ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರು ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾ 'ಮೀಟರ್ ಬೇಕು ಮೀಟರ್..' ಅನ್ನೋ ಹಾಡಿಗೆ ಸಖತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಲ್ಲದೆ, ಇಂದು ಆಕೆಯ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
