ಹೊಸ ಪೋಟೋಶೂಟ್‌

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಹೊಸ ಪೋಟೋ ಶೂಟ್‌ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

tv-talk Jan 22 2026
Author: Santosh Naik Image Credits:Instagram/Kavya Shaiva
ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾರ್ಟಿ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಜರ್ನಿ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸಾದ ಆಕೆಗೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿತ್ತು.

ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾ

ಈ ವೇಳೆ ಕಾವ್ಯಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾವೂ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಾವೂ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ನೋ ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಆಕೆ ಫುಲ್‌ ಫೇಮಸ್‌.

ಗಿಲ್ಲಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ

ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಆಟ ಹಾಗೂ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕಾವ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವ್ಯಕ್ವಿತ್ವದಿಂದ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದ ಕಾವ್ಯಾ

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದಲೇ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರು ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗಿದ್ದರು.

ಮೀಟರ್‌ ಬೇಕು ಮೀಟರ್‌ ಎಂದಿದ್ದ ಕಾವ್ಯಾ

ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾ 'ಮೀಟರ್‌ ಬೇಕು ಮೀಟರ್‌..' ಅನ್ನೋ ಹಾಡಿಗೆ ಸಖತ್‌ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್‌ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಪಂದನಾಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯ

ಅದಲ್ಲದೆ, ಇಂದು ಆಕೆಯ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

