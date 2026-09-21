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ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಟಿ

ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ‘ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮನೆಕೆಲಸದ ಗಂಗಕ್ಕಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಖಂಡಿತಾ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ?

tv-talk Sep 21 2026
Author: Pavna Das Image Credits:Instagram
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ನಟಿ ಹರ್ಷಿತಾ

ನಟಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರು ಗಂಗಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು, ಅವರ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು.ಸದ್ಯ ನಟಿ ನಟನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದ ಹರ್ಷಿತಾ

ನಟಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರು ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಬ್ಬು ಅಕ್ಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದರು.

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ತಾಯ್ತನ, ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ

ಬಳಿಕ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ತಾಯ್ತ, ನಂತರ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ.

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ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನ

ನಟಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಸಂದೀಪ್ ಆಚಾರ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನವಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮಗುವಿನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜೋಡಿ.

Image credits: Instagram
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ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ

ಹರ್ಷಿತಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಘನಿಷ್ಕಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಗು ಇದೀಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20ರಂದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್

ಹರ್ಷಿತಾ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಸರಳವಾಗು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಯ

ಹರ್ಷಿತಾ ಪುತ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ ರಸಿಕರು ಹಾಗೂ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂತೋಷ ನೀಡುವಂತೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram

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