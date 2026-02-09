ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಬೊಟ್ಟು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಸುಂದರಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಮೋಹಿತೆ ಇದೀಗ ತೆಲುಗು ಸೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ.
ಇದೀಗ ಅರ್ಪಿತಾ ಮೋಹಿತೆ ತೆಲುಗಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾ ವಾಹಿನಿಯ ‘ವಾರಸುರಾಲು’ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಅರ್ಪಿತಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೃಷ್ಟಿಬೊಟ್ಟು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಬೀಳದಿರಲಿ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಅಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ, ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅರ್ಪಿತಾ.
ಇದೀಗ ತೆಲುಗು ಇಂಡಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಟಿಯ ಲುಕ್ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಲಂಗ-ದಾವಣಿ ಧರಿಸಿ ತುಂಬಾನೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಂದರಿ.
ಕೇಸರಿ ಲೆಹೆಂಗ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ, ಜಡೆಯಲ್ಲೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಪಿತಾ ಮೋಹಿತೆ ಕನಕಪುರದ ಹುಡುಗಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ವಾಸ. ಬಿಕಾಂ ಮುಗಿಸಿರುವ ಅರ್ಪಿತಾ ಕೆಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ನೀಡಿದ ಧಾರಾವಾಹಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟು.
ಅರ್ಪಿತಾ ನಟಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಂತೆ. ಈಗಂತೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇವರನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Reels to Serial: ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ, ಸೀರಿಯಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಪಡೆದ ತಾರೆಯರು
Karavali Beauties: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕರಾವಳಿಯ ಸುಂದರಿಯರು
ಸೀರಿಯಲ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು, ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ನಟಿಯರು
‘Colors Kannada’ದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ‘Zee Kannada’ದಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಫರ್ ಫಿಕ್ಸ್!