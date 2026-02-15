ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಾಜಿ ಪತಿ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ರಾಜ ರಾಣಿ ಎನ್ನುವ ಕಪಲ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪತಿ ಜೊತೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ರು.
ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರು ಕೆಲ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದುಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಬರುವುದು. ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಮುದ್ದು ರಾಕ್ಷಸಿ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಯುಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಒಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆದಾಯ ಬರ್ತಿಲ್ಲ.
ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ?
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕುವ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ.
ಸದ್ಯ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಶನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ?
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮೋಶನ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು.
