Kannada

ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ

ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡದ ದಿನಗಳೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೋಟೊ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುಂದರಿ.

tv-talk Dec 09 2025
Author: Pavna Das Image Credits:Instagram: Niveditha Gwoda
Kannada

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗೆ ರೆಡಿ

ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗೆ ರೆಡಿಯಾದಂತಿದೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

Image credits: Instagram: Niveditha Gwoda
Kannada

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ

ಡೆಕೊರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, ತಲೆಗೊಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ತಾವು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram: Niveditha Gwoda
Kannada

ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿತಾ

ಅಂದ ಹಾಗೆ ಯವಾಗಲೂ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ, ಇದೀಗ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Instagram: Niveditha Gwoda
Kannada

ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ರಿಯೆ ನಿವೇದಿತಾ

ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಭಾರತದ ಒಂದು ತಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಯಾವುದೋ ದೇಶ ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Instagram: Niveditha Gwoda
Kannada

ಶೋಕಿ ಎಂದ ಜನ

ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹಲವರು ಇದು ಶೋಕಿ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram: Niveditha Gwoda
Kannada

ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ವಿಚ್ಚೇದನ

ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆ, ಡಿವೋರ್ಸ್ ವಿಷಯದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಚಂದನ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಡಗಿ.

Image credits: Instagram: Niveditha Gwoda
Kannada

ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರಾ ನಿವ್ವಿ

ನಿವೇದಿತಾ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮದುವೆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಯ ಇದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram: Niveditha Gwoda

ಗಂಡಸರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸುವ ಝಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಮನಗೆದ್ದ ನಟಿ Madhushree Byrappa Birthday

‘ಕರ್ಣ’ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಬಾಡೂಟ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಶ್ರುತಿ ನಾಯ್ಡು

ಹಾಟ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಮಿಸ್… ಬೆಂಕಿ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟ Shwetha Prasad

ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ... ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ