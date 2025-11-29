ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಯಜಮಾನ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಮಧುಶ್ರೀ ಭೈರಪ್ಪ.
ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರನ್ನು ಧ್ವೇಷ ಮಾಡುವ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಮಧುಶ್ರೀ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಡಸರಬ್ಬು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಾಘುನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇಡಂ ಆಗಿ ಎರಡೂ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಧು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಮಧುಶ್ರೀ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಸ್ಪೆಷನ್ ವಿಡೀಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿರುವ ಮಧುಶ್ರೀ, ಪುಟ್ಟದಾದ ಕೇಕ್ ಮೇಲೆ ಚಾಕಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ವಿಡೀಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು Woke up little older today ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೀರಿಯಲ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಧುಶ್ರೀ.
ಮಧುಶ್ರೀ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 283K ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 2.42ಲಕ್ಷ ಸಬ್ ಸ್ಕೈಬ್ರರ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದ ಮಧುಶ್ರೀ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಟಿಯರು. ಆಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಆಡಿಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿ 'ಯಜಮಾನ' ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಇದೀಗ ಝಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕರ್ಣ’ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಬಾಡೂಟ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಶ್ರುತಿ ನಾಯ್ಡು
ಹಾಟ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಮಿಸ್… ಬೆಂಕಿ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟ Shwetha Prasad
ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ... ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ
Bigg Boss: ಕರಿಮಣಿ ನಾಯಕಿ ಸ್ಪಂದನಾಗೆ ಸುದೀಪ್ ನೀಡಿದ್ರು ಬಿರುದು