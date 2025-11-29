Kannada

ಮಧುಶ್ರೀ ಭೈರಪ್ಪ

ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಯಜಮಾನ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಮಧುಶ್ರೀ ಭೈರಪ್ಪ.

tv-talk Nov 29 2025
Author: Pavna Das Image Credits:Instagram: Madhushree Byrappa
Kannada

ಗಂಡಸರನ್ನು ಧ್ವೇಷಿಸುವ ಹುಡುಗಿ

ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರನ್ನು ಧ್ವೇಷ ಮಾಡುವ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಮಧುಶ್ರೀ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram: Madhushree Byrappa
Kannada

ಮಧು ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ

ಗಂಡಸರಬ್ಬು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಾಘುನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇಡಂ ಆಗಿ ಎರಡೂ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಧು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram: Madhushree Byrappa
Kannada

ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ

ಇದೀಗ ಮಧುಶ್ರೀ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಸ್ಪೆಷನ್ ವಿಡೀಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram: Madhushree Byrappa
Kannada

Woke up little older today

ಕಲರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿರುವ ಮಧುಶ್ರೀ, ಪುಟ್ಟದಾದ ಕೇಕ್ ಮೇಲೆ ಚಾಕಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ವಿಡೀಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು Woke up little older today ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram: Madhushree Byrappa
Kannada

ಯಾರು ಈ ಚೆಲುವೆ

ಸೀರಿಯಲ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್‌ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಧುಶ್ರೀ.

Image credits: Instagram: Madhushree Byrappa
Kannada

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್

ಮಧುಶ್ರೀ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 283K ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ 2.42ಲಕ್ಷ ಸಬ್ ಸ್ಕೈಬ್ರರ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram: Madhushree Byrappa
Kannada

ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಟಿಯಾದ ಮಧು

ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದ ಮಧುಶ್ರೀ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಟಿಯರು. ಆಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಆಡಿಶನ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ 'ಯಜಮಾನ' ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಇದೀಗ ಝಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram: Madhushree Byrappa

‘ಕರ್ಣ’ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಬಾಡೂಟ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಶ್ರುತಿ ನಾಯ್ಡು

ಹಾಟ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಮಿಸ್… ಬೆಂಕಿ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟ Shwetha Prasad

ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ... ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ

Bigg Boss: ಕರಿಮಣಿ ನಾಯಕಿ ಸ್ಪಂದನಾಗೆ ಸುದೀಪ್ ನೀಡಿದ್ರು ಬಿರುದು