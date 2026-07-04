ಚಂದನವನದ ಖ್ಯಾತ ನಾಯಕಿ ಶ್ರುತಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಗೌರಿ, ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ಗೌರಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದು, ಫೋಟೊಶೂಟ್, ರೀಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹಾಡಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಜನರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಇವರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಗೌರಿ ತಮ್ಮ ಇನ್’ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ನಲ್ಲಿ 217k ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಗೌರಿ ಹೊಸ ರೀಲ್ಸ್ ಒಂದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು, ಜಡೆ ಹಾಕಿ, ಸರಳ ಸುಂದರಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ನಲ್ಲಿ Your malar ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದು, ಪ್ರೇಮಂ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಜಿಎಂ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತುಂಬಾನೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಗೌರಿ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಬರಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಡ್ರಾಮಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೂ ಈಗಲೇ ಗೌರಿಯನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗೌರಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
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