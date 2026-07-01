ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಹೊಸ ರೀಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಇನ್’ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಬೀಚ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಿನಿಮಾದ ಸುಂದರ ಬಿಜಿಎಂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸಪ್ತಸಾಗರದಾಚೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮನು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಮುದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಸುಂದರ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಅಲೆಗಳ ಸದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಮನು, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸದಾ ಹಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಬಿಜಿಎಂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೊತೆ ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ. ಇವರು ‘ಕರ್ಣ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
ನಮ್ರತಾರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನೇ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದರು.
ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ‘ಕರ್ಣ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದರೇ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಜನ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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