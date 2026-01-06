Kannada

ನೀತಾ ಅಶೋಕ್

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ನೀತಾ ಅಶೋಕ್. ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ದೆವ್ವದ ರೋಲ್ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

tv-talk Jan 06 2026
ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ

ನೀತಾ ಅಶೋಕ್ ಈಗ ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಎನ್ನುವ ಹಾರರ್ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸುವ ದೆವ್ವವಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸೀರಿಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀತಾ

ಇದೀಗ ನಟಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಜೊತೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ - 2 ಡಿಗ್ರಿ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೀತಾ?

ಅಜರಬೈಜಾನ್ ಗೆ ನೀತಾ ತೆರಳಿದ್ದು, ಅಲಿ ಲಾಜಾ ಗ್ರಾಮ, ಉಫಾನ್ ದಾಗ್ ಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ಹಿಮದ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ.

ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರದೇಶ

ಲಾಜಾ ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್‌ನ ಕುಸಾರ್ ರೇಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ. ಈ ಗ್ರಾಮವು ಗ್ರೇಟರ್ ಕಾಕಸಸ್‌ನ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮೌಂಟ್ ಶಾಹದಾಗ್‌ನ ಬುಡದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 1300 ಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ.

ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಜಾಲಿ ಮೂಡ್

- 2 ಡಿಗ್ರಿ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಪತಿ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೀತಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ವಿಂಟರ್, ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ನೀವು, 5 ನೇ ದಿನ ಲಾಜಾ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ತುಫಾನ್ ದಾಗ್, ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಸವಾರಿಗಳು - ಹಗ್ಗದ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್, ತಾಪಮಾನ -3 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?

ನೀತಾ ಅಶೋಕ್ ಅವರು 2023ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗ ಸತೀಶ್ ಮೇಸ್ತಾ ಅವರ ಜೊತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಸೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ?

ಸದ್ಯ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಿತಾಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಲು ಮಾಳವಿಕಾ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

ಮಾಳವಿಕಾ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯದ ಅಂಬಿಕಾ

ಅಂಬಿಕಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟವರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾಳವಿಕಾ ಕೆಟ್ಟವಳು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅಂಬಿಕಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಥೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.

