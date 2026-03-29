ನಮೃತಾ ಗೌಡ

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ನಟ-ನಟಿಯರು ದೂರದ ಫುಕೇಟ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ನಮೃತಾ ಗೌಡ ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಧನ್ಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

tv-talk Mar 29 2026
Author: Pavna Das Image Credits:Instagram
ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿ

ಕರಾವಳಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮೃತಾ ಗೌಡ, ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ

ಇನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುತ್ತಾರು ಸಮೀಪ ಇರುವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನಮೃತಾ ಗೌಡ.

ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ

ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ನಮೃತಾ ಗೌಡ ತೆರಳಿ, ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠ

ಮಂಗಳೂರು ಬಳಿಕ ಉಡುಪಿಗೂ ತೆರಳಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ‘ಕರ್ಣ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ.

ಗೋಸೇವೆ

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿಯ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಮೃತಾ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಸೇವೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ.

ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ

ಉಡುಪಿ ಬಳಿಕ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೂ ತೆರಳಿದ್ದು, ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪಿತಳಾದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಶವನಾಥೇಶ್ವರ

ಉಡುಪಿಯ ಮೂಡುಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೇಶವನಾಥೇಶ್ವರ ಗುಹಾಂತರ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಬ್ಬಾಸ್’ನಲ್ಲಿ ನಮೃತಾ ಗೌಡ

ಐಸ್ ಕ್ರೀ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೆ ಬಂದಿರುವ ನಮೃತಾ ಗೌಡ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಪಾರ್ಲರ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಡ್ ಬಡ್ ಸವೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಾಟ

ಕರಾವಳಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದೇ ಇರಲಾದೀತೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಅಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

