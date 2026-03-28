ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ನಟರೆಲ್ಲಾ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಫುಕೇಟ್ ಗೆ ತೆರಳಿ ಸಮ್ಮರ್ ವೇಕೇಶನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ,
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.
ಅಂದ ಹಾಗೆ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಕೂಡ ತಾವು ಥೈಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ಣ ನಿಧಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೆ ವೆಕೇಶನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದ ಹಾಗೆ ಭವ್ಯ ಗೌಡ ಫುಕೇಟ್ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಬೋಟ್ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಹಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಒಬ್ಬಳೆ ಇರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸೋಲೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿರಲೂ ಬಹುದು.
ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಪೋಲ್ಕಾ ಡಾಟ್ ಇರುವ ಹ್ಲೈ ಸ್ಲಿಟ್ ಸ್ಕರ್ಟ್- ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಧರಿಸಿ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ, ತಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಟೋಪಿ, ಗಾಗಲ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿಯ ಈ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬೀಚ್ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್, ಬ್ಯೂಟಿ, ಸುಂದ್ರಿ, ಶೋ ಸ್ಟಾಪರ್, ತುಂಬಾನೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದ ಹಾಗೇ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಬ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ನಿಧಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಂತೆ, ತೆಲುಗು ಜನರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
