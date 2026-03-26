ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಶೇಶನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಟಿಯ ಬೋಲ್ಡ್ ನೆಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಈ ನಟಿ ಸದ್ಯ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇ ತಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡ್ ಅವತಾರಗಳ ಮೂಲಕ.
ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಡಗಿ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ಇದೀಗ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಫ್ರಾಕ್ ಧರಿಸಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ, 3ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು.
ಇದೀಗ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಥೈ ಹೈ ಸ್ಲಿಟ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ ಲೆಸ್ ಬ್ರೇಸರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತು ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಎದೆ ಮೇಲಿನ ಟ್ಯಾಟೂ ಕಾಣುವಂತೆ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡ್ ನೆಸ್ ಮೂಲಕ ಕಾಡಿಗೆ ಫೈರ್ ಹಚ್ಚಿದಂತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ನಟಿಸಿದ ಕಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿ ಡೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದ ಹಾಗೇ ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ಅವರ ವಯಸ್ಸು 41. ಇವರಿಗೆ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲಿಯುವ ಮಗ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ನಟಿಯ ಲುಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಟೀನೇಜ್ ಹುಡುಗಿಯಂತಿದೆ.
