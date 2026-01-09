Kannada

MNC ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಕಲಾವಿದರು! ಅವರಾರು?

tv-talk Jan 09 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:celebrity instagram
Kannada

ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ

ಕೆಲ ನಟ, ನಟಿಯರು ನಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.

Image credits: celebrity instagram
Kannada

MNC ಕೆಲಸ

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಕೆಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಎಂಎನ್‌ಸಿ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಚಂದನಾ ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ

ಸೀತಾರಾಮ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಚಂದನಾ ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: celebrity instagram
Kannada

ಚಂದನಾ ಎಂ ರಾವ್

ರಾಣಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಚಂದನಾ ಎಂ ರಾವ್‌ ಕೂಡ ಎಂಎನ್‌ಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Image credits: celebrity instagram
Kannada

ಗೌತಮಿ ಗೌಡ

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಗೌತಮಿ ಗೌಡ ಅವರು ಎಂಬಿಎ ಓದಿದ್ದು ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: celebrity instagram
Kannada

ನಟ ಸುದರ್ಶನ್‌ ರಂಗಪ್ರಸಾದ್‌

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧಾರಾವಾಹಿ ತಾಂಡವ್‌ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನಟ ಸುದರ್ಶನ್‌ ರಂಗಪ್ರಸಾದ್‌ ಕೂಡ ಕಂಪೆನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Image credits: celebrity instagram
Kannada

ದೀಪಾ ಕಟ್ಟೆ

ದೀಪಾ ಕಟ್ಟೆ ಅವರು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: instagram

- 2 ಡಿಗ್ರಿ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಜಾಲಿ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ದೆವ್ವ

Bigg Boss ಈಡೇರಿಸದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಆಸೆಯನ್ನು ಯುನಿವರ್ಸ್‌ ಈಡೇರಿಸಿತು!

ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ವಾ? ಕಳ್ಳಪುಟ್ಟಿ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ

ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಶ್ರೀ…ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾತನಮಕ್ಕಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್