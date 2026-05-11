Kannada

ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ. ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿತೆರೆ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನಟಿ, ಇದೀಗ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

tv-talk May 11 2026
Author: Pavna Das
ನಮ್ರತಾ ತಾಯಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ

ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ನಮ್ರತಾ ತಾಯಿ ಮಂಜುಳಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಮ್ಮ

ನಮ್ರತಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ 33ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಮ್ರತಾ ತಾಯಿ ಇವಗಲೂ ಕೂಡ 30 ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಮ್ಮನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಶ್

ಅಮ್ಮನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಮೃತಾ

ನಮ್ರತಾ ಅಮ್ಮನ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಗಿನ ಬಾಲ್ಯದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮ್ಮನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು

ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಅಮ್ಮನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಮ್ಮ ತನಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್

ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುವ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಜೊತೆ ಅಮ್ಮನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ

ಇದೀಗ ವಿಶ್ವ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಮ್ಮನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಬಂದಿರುವುದು ನಮ್ರತಾ ಗೌಡಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

Image credits: Instagram

