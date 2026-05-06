ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ನಟಿ ನಮೃತಾ ಗೌಡ ಇದೀಗ ಹೊಸದಾದ ಫೋಟೊ ಶೋಟಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ನಮೃತಾ ಗೌಡ ತಿಳಿ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಜರಿ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಲುಕ್ ನ್ನು ಜನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಮೃತಾ ಗೌಡರ ಈ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ನಮೃತಾ ಗೌಡ ಅಲ್ಲ, ನಿತ್ಯಾ ಮುದ್ದಿನ ತಂಗಿ ನಿಧಿ.
ಹೌದು, ನಮೃತಾ ಗೌಡ ಅವರ ಈ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಮೃತಾ ತಮ್ಮ ಫೋಟೊ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಫೋಟೊ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಾವ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದ ಹಾಗೆ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಮತ್ತು ನಮೃತಾ ಗೌಡ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕ-ತಂಗಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಮೃತಾ ಗೌಡ ಸೀರಿಯಲ್ ನಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ನಮೃತಾ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್ ಲವ್ವಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
