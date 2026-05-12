ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚುವ ಬೆಡಗಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಮೇ 2ರಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬರ್ತ್ ಡೇ ಗರ್ಲ್ ನಿವ್ವಿ

ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಇಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, 12 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬೆಡಗಿ.

ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್

ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರುವ ವಾಣಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಬಲು ಜೋರಾಗಿಯೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಟು ಮಿ

‘ಈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅದರ ಫೇವರಿಟ್ ಹುಡುಗಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಟಿ ಮಿ’ ಎಂದು ತಮಗೆ ತಾವೇ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡೈಮಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಗೆಳತಿ

ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ, ತಮ್ಮ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಸೆಟ್ ಫೋಟೊ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಉಡುಗೊರೆ ಇದಾಗಿರಬಹುದು.

ಗೆಳತಿ ಕೊಟ್ಟ ಮುದ್ದಾದ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್

ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಗೆಳತಿ ವಾಣಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರ ಫೋಟೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಮುದ್ದಾದ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹೂಗುಚ್ಚವನ್ನು ಸಹ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂದ ಹಾಗೇ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು?

ಮೈಸೂರಿನ ಬೆಡಗಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ 1998 ಮೇ 12ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ತಮ್ಮ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ನಿಂದ ಸಿನಿಮಾವರೆಗೂ

ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು, ಬಳಿಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 5ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದು, ಬಾರ್ಬಿ ಡಾಲ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು.

ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿಂಗ್

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ರಾಜಾ ರಾಣಿ, ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ, ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಚನ್ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದವರು ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮದುವೆ-ಡಿವೋರ್ಸ್

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸಹಸ್ಪರ್ಧಿ ಚಂದನ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ನಿವೇದಿತಾ, ಮದುವೆಯಾಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 2024ರ ಜೂನ್ 7ರಂದು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

