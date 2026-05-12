ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚುವ ಬೆಡಗಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಮೇ 2ರಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಇಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, 12 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬೆಡಗಿ.
ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರುವ ವಾಣಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಬಲು ಜೋರಾಗಿಯೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅದರ ಫೇವರಿಟ್ ಹುಡುಗಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಟಿ ಮಿ’ ಎಂದು ತಮಗೆ ತಾವೇ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ, ತಮ್ಮ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಸೆಟ್ ಫೋಟೊ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಉಡುಗೊರೆ ಇದಾಗಿರಬಹುದು.
ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಗೆಳತಿ ವಾಣಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರ ಫೋಟೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಮುದ್ದಾದ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹೂಗುಚ್ಚವನ್ನು ಸಹ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ಬೆಡಗಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ 1998 ಮೇ 12ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ತಮ್ಮ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು, ಬಳಿಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 5ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದು, ಬಾರ್ಬಿ ಡಾಲ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ರಾಜಾ ರಾಣಿ, ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ, ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಚನ್ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದವರು ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸಹಸ್ಪರ್ಧಿ ಚಂದನ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ನಿವೇದಿತಾ, ಮದುವೆಯಾಗಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 2024ರ ಜೂನ್ 7ರಂದು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
