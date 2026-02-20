Kannada

ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮುದ್ದು ಪೆದ್ದು ಮಾತುಗಳು, ಕ್ಯೂಟ್ನೆಸ್ ನಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದ ನಟಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ.

ಕಳ್ಳಿ ಪುಟ್ಟಿ ಅಂತಾನೆ ಫೇಮಸ್

ತಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮುಖದ ಮೂಲಕ ಹುಡುಗರ ನಿದ್ದೆ ಕದ್ದ ಸ್ಪಂದನಾರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಳ್ಳಿ ಪುಟ್ಟಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ

ಸ್ಪಂದನಾ ತಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಕಿರುತೆರೆ ಮೂಲಕ. ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ನಟಿ ನಂತರ ಚಂದನವನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು.

ಸ್ಪಂದನಾ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು

ಸ್ಪಂದನಾ ದಿಲ್ ಖುಶ್ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ನಗರ್ ಎನ್ನುವ ಎರಡು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರಿಮಣಿ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಪಂದನಾ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ಕರಿಮಣಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಚಿತರಾದರು.

ಜನಪ್ರಿಯತೆ ನೀಡಿದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್

ಸ್ಪಂದನಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ನೀಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12. ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದಲೇ ಇವರು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರು.

ಸ್ಪಂದನಾಗೆ ಲವ್ ಆಗಿದ್ಯಂತೆ

ಇದೀಗ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಲವ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಗು ಬೊಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಲವ್

ಅಂದ ಹಾಗೆ ಸ್ಪಂದನಾಗೆ ಲವ್ ಆಗಿರೋದು ಮೂಗುಬೊಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ‘I’ve really fallen for the “moogbottuuu’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮೂಗುಬೊಟ್ಟು ಧರಿಸಿದ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಗು ಬೊಟ್ಟು ಸುಂದರಿ

ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಕೈ, ಕಿವಿ, ಮೂಗಿಗೆ ಮೆಟರ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಧರಿಸಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರ ಮುದ್ದಾದ ಲುಕ್ ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಗಳಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಮೂಗುತಿ ಸುಂದರಿ ಕಳ್ಳಪುಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಎಂದು ಜನ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಅಂದವನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಜನ.

