ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ನಟಿಯರು ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ.
ಗಟ್ಟಿಮೇಳ, ಕಾವೇರಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿ ಇದೀಗ ‘ಪ್ರೇಮಕಾವ್ಯ’ದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಿಯಾ ಆಚಾರ್ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಸಂಭಾವನೆ 5 ರಿಂದ 10ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ನಟಿ ಚಂದನಾ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಸಂಭಾವನೆ ಸುಮಾರು 10ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ. ಇವರ ಸಂಭಾವನೆ ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 30ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.
ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಸುಷ್ಮಾ ರಾವ್ ಅವರು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಗೆ 20ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ 20ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮದುವೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಓಂಕಾರ್ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ 20 ರಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಛಾಯಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಗೆ 20 ರಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪಾರು ಆಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದು ಇದೀಗ ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಲು ರೆಡಿಯಾಗಿರುವ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಸಂಭಾವನೆ 25 ಸಾವಿರದಿಂದ 30ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಗಟ್ಟಿಮೇಳದಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಬೇಬಿಯಾಗಿ, ಇದೀಗ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಾರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ನಿಶಾ ರವಿಕೃಷ್ಣನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರ ಸಂಭಾವನೆ 35ಸಾವಿರ.
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