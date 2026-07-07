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ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿಯರ ಸಂಭಾವನೆ

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ನಟಿಯರು ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ.

tv-talk Jul 07 2026
Author: Pavna Das Image Credits:social media
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ಪ್ರಿಯಾ ಆಚಾರ್

ಗಟ್ಟಿಮೇಳ, ಕಾವೇರಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿ ಇದೀಗ ‘ಪ್ರೇಮಕಾವ್ಯ’ದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಿಯಾ ಆಚಾರ್ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಸಂಭಾವನೆ 5 ರಿಂದ 10ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ.

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ಚಂದನಾ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ನಟಿ ಚಂದನಾ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಸಂಭಾವನೆ ಸುಮಾರು 10ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ

ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ. ಇವರ ಸಂಭಾವನೆ ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 30ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.

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ಸುಷ್ಮಾ ರಾವ್

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಸುಷ್ಮಾ ರಾವ್ ಅವರು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಗೆ 20ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.

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ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ 20ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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ಅಮೂಲ್ಯ ಓಂಕಾರ್

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮದುವೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಓಂಕಾರ್ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ 20 ರಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Instagram
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ಛಾಯಾ ಸಿಂಗ್

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಛಾಯಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಗೆ 20 ರಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

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ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ

ಪಾರು ಆಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದು ಇದೀಗ ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಲು ರೆಡಿಯಾಗಿರುವ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಸಂಭಾವನೆ 25 ಸಾವಿರದಿಂದ 30ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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ನಿಶಾ ರವಿಕೃಷ್ಣನ್

ಗಟ್ಟಿಮೇಳದಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಬೇಬಿಯಾಗಿ, ಇದೀಗ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಾರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ನಿಶಾ ರವಿಕೃಷ್ಣನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರ ಸಂಭಾವನೆ 35ಸಾವಿರ.

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