ಗೌತಮಿ ಜಾದವ್

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 11 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಸ್ ನಿಂದಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಬೆಡಗಿ ಗೌತಮಿ ಜಾದವ್.

Aug 12 2025
Author: Pavna Das Image Credits:Instagram
ಕಿರುತೆರೆಯ ಲೇಡಿ ರಾಮಾಚಾರಿ

ಝೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಸತ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ಇವರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಲೇಡಿ ರಾಮಾಚಾರಿ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು.

ಸ್ನಿಗ್ಧ ಸುಂದರಿ

ಗೌತಮಿ ಜಾದವ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರವಿವರ್ಮದ ಕಲಾಕೃತಿ

ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಾವರೆ ಹೂವು ಹಿಡಿದು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ನತ್ತು, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಟಿ ಧರಿಸಿ ಥೇಟ್ ರವಿವರ್ಮದ ಕುಂಚದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕಲಾಕೃತಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ

ಗೌತಮಿ ಜಾದವ್ ನೈಜ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದು, ನೀವು ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ, ಧರೆಗಿಳಿದ ಅಪ್ಸರೆ ಎಂದು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೌತಮಿ

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಳಿಕ ಗೌತಮಿ ಜಾದವ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಭಾರ್ಗವಿ LLB ಮತ್ತು ಉದಯ ಟಿವಿಯ ಸೇವಂತಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

ಮತ್ತೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಕಾತರ

ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಗೌತಮಿಯವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಟಿ ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.

ಗಂಡ ಅಭಿ ಜೊತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್

ಸದ್ಯ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವ ನಟಿ ಗೌತಮಿ, ಪತಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಜೊತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮ್ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

