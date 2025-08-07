ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನು ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ನಟಿ ರಶ್ಮಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರ ಸೀಮಂತವೂ ತುಂಬಾನೆ ಸರಳವಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ನಟಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸುಂದರ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಗರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೀಮಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 9 ಯಾರ್ಸ್ ಸೀರೆ ಮಡಿಸರ್ ಉಡುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಟಿ ರಶ್ಮಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ರಶ್ಮಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಕಳೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ನಟಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ, ನೇರಳೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದು, ತಮಿಳು ಅಯ್ಯಂಗಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ರಶ್ಮಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2022 ರಂದು ನಿಖಿಲ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಜೊತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವ ರಶ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಜನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಲಚ್ಚಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ನಟಿ ರಶ್ಮಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬಳಿಕ ʼಜೀವನ ಚೈತ್ರʼ ‘ಶುಭ ವಿವಾಹ’, ‘ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲಾ ನೀನೇ’ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ರಶ್ಮಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದು, ‘ಬಿ5ʼ, ʼಮಹಾಕಾವ್ಯʼ ಇವರು ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ʼಸೂಪರ್ ಕ್ವೀನ್ʼ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
