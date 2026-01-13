ಒಂದೆಡೆ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಪುಂಗಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಮಾತು ನಂಬುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟರು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸತೀಶ್ ಕ್ಯಾಡಬಾಮ್ಸ್ ಅವರು ತಾನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಜನರು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರಿತ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಡುವ ಕುದುರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಹೆಸರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದರು.
ಆದರೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದು, ಕಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಜಾಕುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಬೆನ್ನುಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಸುರೇಶ್ ಜಮಾನ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ ನಾನೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಸತೀಶ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕತ್ತಿನ ತುಂಬಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಸರ, ಕೈಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ರಾಸ್ಲೈಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಇಂತಹ ಹಲವು ಸರಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
