ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ನಂ 1 ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಶ್ವೇತಾ ಚೆಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಪ್ರತಾಪ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವ ಜೋಡಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದಲೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ರುದ್ರಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ನಟಿ ಗೀತಾ ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಜಯರಾಮ್ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಜೋಡಿ ನಂ 1ರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ಸೊಗಡಿನ ಮೂಲಕ ಜನಗೆದ್ದ ಬಾಳು ಬೆಳಗುಂದಿ ಪತ್ನಿ ಮಾಲಾಶ್ರಿ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಟ ಅಭಿಲಾಷ್ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಅಪೂರ್ವ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದಲೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಗೋಇ ಮತ್ತು ಉಷಾ ರಾಣಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಕೋಟೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ -ಮಾಲತಿ ದಂಪತಿಗಳು ಸಹ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ.
ಇನ್ನು ಗಾಯನ ಮತ್ತು ನಟನೆ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ನಟಿ ನಯನಾ ನಾಗರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಸುಹಾಸ್ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ನಟಿ ರಜಿನಿ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಗೌಡ ದಂಪತಿಗಳು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಕಾಮಿಡಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಜನಮನಗೆದ್ದ ಜೋಡಿಗಳಾದ ಜಗ್ಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಕೂಡ ಜೋಡಿ ನಂ 1 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು.
ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಜೋಡಿ ನಂ 1 ಟೀಮ್… ಈ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ದೇವಿ ಕೃಪೆ
