Kannada

ಜೋಹಾನ್ ಹ್ಯಾರಿ - ‘ಸ್ಟೋಲನ್ ಫೋಕಸ್’

ಜೋಹಾನ್ ಹ್ಯಾರಿ ಅವರ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನವು ನಮ್ಮ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಏಕೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

tv-talk Mar 23 2026
Author: Pavna Das
‘ಸೈಲೆನ್ಸ್’ - ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಗ್ಗೆ

ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಗ್ಗೆ ಗದ್ದಲದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೌನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾವನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ದಾಟಿದ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ನಗರ ಜೀವನದ ಶಾಂತ ಕ್ಷಣಗಳ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಫರ್ನಾಂಡೊ ಪೆಸ್ಸೋವಾ - ‘ದಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಿಯೆಟ್’

ಪೆಸ್ಸೋವಾ ಅವರ ಈ ಕೃತಿಯು ನಿಧಾನ, ಚಿಂತನಶೀಲ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವು ಏಕಾಂತತೆ, ಗುರುತು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ.

ನಿಕೋಲಸ್ ಕಾರ್ -’ದಿ ಶಲೋಸ್’

ನಿಕೋಲಸ್ ಕಾರ್ ಅವರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹೇಗೆ ಆಳವಾದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜೆ ಎ ಬೇಕರ್ - ‘ದಿ ಪೆರೆಗ್ರಿನ್’

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಪೆರೆಗ್ರಿನ್ ಫಾಲ್ಕನ್‌ಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿತ್ತದೆ. ಬೇಕರ್ ಅವರ ವಿವರಣೆಗಳು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಡೆನಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ - ‘ಟ್ರೈನ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್’

ಈ ಚಿಕ್ಕ ಆದರೆ ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾದಂಬರಿಯು ಅಮೆರಿಕದ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಂಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ, ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷಣಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಜೆನ್ನಿ ಓಡೆಲ್ - ‘ಹೌ ಟು ಡು ನಥಿಂಗ್’

ಪುಸ್ತಕವು ವೀಕ್ಷಣೆ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಗಮನ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಾಗಿವೆ.

ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿ ಸೆಬಾಲ್ಡ್ - ‘ದಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್’

ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇತಿಹಾಸ, ಈ ಚಿಂತನಶೀಲ ನಿರೂಪಣೆಯು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಸಫೊಲ್ಕ್ ಕರಾವಳಿಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತಾಗಿದೆ.

ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಬೇಕರ್ - ‘ದಿ ಮೆಜ್ಜನೈನ್’

ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾದಂಬರಿಯು ಊಟದ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ರೈಡ್ ಸಮಯದ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕವು ಓದುಗರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಗಮನಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಆಲಿವರ್ ಬರ್ಕ್‌ಮನ್ - ‘ಫೋರ್ ಥೌಸಂಡ್ ವೀಕ್ಸ್’

ಆಲಿವರ್ ಬರ್ಕ್‌ಮನ್ ಮಾನವ ಜೀವನವು ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ, ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಆತ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದು, ವೇಗದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಬದಲು, ನಿಧಾನ ಗತಿಯ ಜೀವನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

