ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ತಾಯಾಣೆ ನಾನ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ; ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಮೋಸ?

tv-talk Dec 16 2025
Author: Padmashree Bhat Image Credits:colors kannada
ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಶೋ ಸ್ಪರ್ಧಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈಗ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ.

Image credits: colors kannada
ದೊಡ್ಮನೆಯಂತಿರಲ್ಲ

ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು, ಟಾಸ್ಕ್‌ ಆಡೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ.

Image credits: colors kannada
ಧ್ರುವಂತ್‌ ಜೊತೆ ಜಗಳ

ಈಗಾಗಲೇ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಅವರ ಜೊತೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: colors kannada
ಸೀಕ್ರೇಟ್‌ ರೂಮ್ ಟಾಸ್ಕ್‌

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಟಾಸ್ಕ್‌ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಆಟವನ್ನು ಹಾಗೂ ಯಾರು? ಏನೇನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.‌

Image credits: colors kannada
ಟಾಸ್ಕ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್‌

ಯಾರು? ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಟೀಂನಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಎನ್ನೋದನ್ನು ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧ್ರುವಂತ್‌ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು.

Image credits: colors kannada
ರಕ್ಷಿತಾ ನಿದ್ದೆ

ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಟಾಸ್ಕ್‌ ನೋಡೋದು ಕುಳಿತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: colors kannada
ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ

ಈ ಹಿಂದೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದುಂಡು

Image credits: colors kannada
ಧ್ರುವಂತ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಧ್ರುವಂತ್‌ ಅವರು ರಕ್ಷಿತಾ ಎಂದು ಕೂಗಿದಾಗ ಅವರು, “ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಲಗಿಲ್ಲ, ಮೈಕ್‌ ಹಾಗಾಯ್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: colors kannada
ಮದರ್‌ ಪ್ರಾಮೀಸ್‌

ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರೋದು ಕಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಮಾತ್ರ ತಾಯಾಣೆ, ಮಲಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು.

Image credits: colors kannada

