BBK 12: ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು?

tv-talk Dec 20 2025
Author: Padmashree Bhat Image Credits:colors kannada
ಡೌಟ್‌ ಇತ್ತು

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಶೋ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಡೌಟ್‌ ಇತ್ತು.

ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ

ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಬಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದಿದ್ದರು.

ಟಾಸ್ಕ್‌ ಇತ್ತು

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ವೊಂದಿತ್ತು. ಆಗ ರಘು ಅವರು, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಗಿಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು?

ರಘು ಅವರು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ವಯಸ್ಸು 26. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದರೂ ನನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಕೂರೋದು ಬಿಡು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್‌ ಆಗಿ ನಡೆಯೋದು, ಕೂರೋದು ಕಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಜನ್ಮದಿನ

ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅವರು 1999 ಏಪ್ರಿಲ್‌ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.

ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು?

ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ 26 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ರಘು ವಯಸ್ಸು

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಂಡದಕೇರಿ ಅಲಿಯಾಸ್‌ ರಘು ಅವರಿಗೆ ಈಗ 43 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು

ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ 41 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

