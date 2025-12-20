ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಶೋ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು.
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಬಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ವೊಂದಿತ್ತು. ಆಗ ರಘು ಅವರು, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ರಘು ಅವರು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ವಯಸ್ಸು 26. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದರೂ ನನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಕೂರೋದು ಬಿಡು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಯೋದು, ಕೂರೋದು ಕಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅವರು 1999 ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.
ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ 26 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಂಡದಕೇರಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಘು ಅವರಿಗೆ ಈಗ 43 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ 41 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
Bigg Boss ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯ ಭೇದಿಸಿದ 'ಜಗತ್ ಕಿಲಾಡಿ' ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ!
ಅಂದು ದೂರು ಹೇಳಿದ್ದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ; ಇಂದು Lakshmi Nivasa ಸೀರಿಯಲ್ನಿಂದಲೇ ಔಟ್
ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ, ತಾಯಾಣೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದ ರಕ್ಷಿತಾ; ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ರು Bigg Boss
ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ Romantic ಅಂತೆ, ಆದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು I Love You ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಗಂಡ…