ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದೂರು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಿರುಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಅಂಜಲಿ ಅವರು ಸೀರಿಯಲ್ ಬಿಟ್ಟರು.
ಅಂಜಲಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಕೂಡ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ನನಗೂ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಟೀಂನಿಂದ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ, ಧಾರಾವಾಹಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವರು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಯಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಎಂದು ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಪಾತ್ರ ಸಾಯಿಸೋದು ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಕಥೆ ಮಾಡುವವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ನೈಪುಣ್ಯತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್? ಏನಾಯ್ತು ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳದೆ, ನನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನೋ. ಕಥೆಗಾರರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು.
