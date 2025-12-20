Kannada

ಜಾಹ್ನವಿ ಏನ್‌ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ?

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ಆಂಕರ್‌ ಜಾಹ್ನವಿ ಏನ್‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ?

ಸುದೀಪ್‌ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಬಂದ ಬಳಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಸುದೀಪ್‌ಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಟೇಪ್‌ ಕಟಿಂಗ್‌ ಎಂದಿದ್ದ ಜಾಹ್ನವಿ

ಇನ್ಮುಂದೆ ಏನಿದ್ರು ಟೇಪ್‌ ಕಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಉದ್ಘಾಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ

ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಟೇಪ್‌ ಕಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲೂ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಕಮರ್ಷಿಯಲ್‌ ಇವೆಂಟ್ಸ್

ಟೇಪ್‌ ಕಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್‌ ಅಂದರೆ, ಹೊಸ ಶೋರೂಮ್‌, ರಿಟೇಲ್‌ ಮಳಿಗೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾಹ್ನವಿ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ ಟೇಪ್‌ ಕಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌

ಈಗ ಹೊಸ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್‌ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್‌ ಮೂಲಕ ಲುಕ್‌ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ & ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಲುಕ್‌

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ & ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಂಕರ್‌ ಜಾಹ್ನವಿ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ.

ಧುರಂದರ್‌ ಹಾಡು

ಧುರಂದರ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡನ್ನು ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್‌ಗ್ರೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಬೋಲ್ಡ್‌ ಲುಕ್‌

ಮಾಡರ್ನ್‌ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರ ಲುಕ್‌ ಫುಲ್‌ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಆಗಿದೆ.

