ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಪ್ರಯತ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾಯ್ತು; ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು!

tv-talk Dec 18 2025
Author: Padmashree Bhat Image Credits:colors kannada
ಟೈಮ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಶೋನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮ್‌ಗೆ ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎನ್ನೋದು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ.

ಕಾಮಿಡಿಯೇ ಅಸ್ತ್ರ

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಕೌಂಟರ್‌ ಕೊಡೋದರಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಎತ್ತಿದ ಕೈ

ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ

ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾವುದು ಸರಿ-ತಪ್ಪು ಎನ್ನೋದನ್ನು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಾಸ್ಯ ಬಿಡಲ್ಲ

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸತ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ಹಾಸ್ಯ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌

ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಂತ್‌ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತಾ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಏನಂದ್ರು?

ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು. ನಂಬೋಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಈಗ ಏನಂತಾರೆ?

ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಬಳಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇಳೆ ಅವರು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನ ಸತ್ಯವನ್ನು ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಏನದು?

ಧ್ರುವಂತ್‌ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ.

