ಟಾಸ್ಕ್‌ ಗೆದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಟಾಸ್ಕ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಸೋತ ಹಾಗೆ ಕಂಡಿದೆ.

tv-talk Dec 10 2025
Author: Santosh Naik Image Credits:Jio Hotstar
ಕಾವ್ಯಾಗೆ ನಿಂದಿಸಿದ ಗಿಲ್ಲಿ

ಫ್ರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌, ವೇಸ್ಟ್‌ ಬಾಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಕಾವ್ಯಾಗೆ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಟಾಸ್ಕ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.

Image credits: Jio Hotstar
ನೋವು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಗಿಲ್ಲಿ

ಚುಚ್ಚುಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವಾಗ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

Image credits: Jio Hotstar
ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀಯ!

ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರನ್ನು ಹಾಳು ಬಾವಿಗೆ ತಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬರಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Jio Hotstar
ನೋಡೋಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಿದೆ..

ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕಾದರೂ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದೆನೋ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೋಡೋಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾವ್ಯಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Jio Hotstar
ಗೊತ್ತಿರುವವರೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು..

ಆ ಮುಖ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಗೊತ್ತಿರುವವರೇ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Jio Hotstar
ಯಾಕೆ ನಾಮಿನೇಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ?

ಫ್ರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್.. 50 ಸಲ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಸುಂದರಿ ಥರ. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ? ಇದನ್ನೇ ನೀನು ಕಲಿತಿರುವುದು ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Jio Hotstar
ನೀನು ಲಕ್ಕಿ..!

ಸ್ಪಂದನಾ ಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ. ನೀನೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲಕ್ಕಿ. ಸ್ಪಂದನಾಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನೇ ಹೋಗುತ್ತೀಯ. ನೀನು ಏನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Jio Hotstar
ಸೀರಿಯಸ್‌ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ?

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಎಂದು ಕಾವ್ಯಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Jio Hotstar
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡು..

ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳು ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಾವ್ಯಾ ಕೇಳಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಸ್ಪಂದನಾ ಬಳಿ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Jio Hotstar

