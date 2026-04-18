ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ

ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ, ವಧುವಿನಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡು ಫೋಟೊಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

tv-talk Apr 18 2026
Author: Pavna Das
Kannada

ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮ ಸುಂದರಿ

ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ಅದಕ್ಕೊಪ್ಪುವ ಬ್ರೌನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ, ಆಭರಣಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿ, ಉದ್ದನೆಯ ಜಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Kannada

ಹುಡುಗ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿ

ಅಂದ ಹಾಗೆ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು, ಅರ್ಜುನ್ ಎನ್ನುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಅರ್ಜುನ್ ಗೆ ನಿಧಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೂ ಆಗಿದೆ.

Kannada

ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾದ್ಲಾ ನಿಧಿ

ಸೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ, ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿಯಾದಂತೆ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Kannada

ನೋಟ… ಭಾವನೆ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಫೋಟೊಗಳ ಜೊತೆಗೆ “ನೋಟದಲ್ಲೇ ಮಾತು… ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ” ಎನ್ನುವ ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಸಖತ್ ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭವ್ಯಾ.

Kannada

ಪರಮ ಸುಂದರಿ ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಫೋಟೊ ನೋಡಿ, ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪರಮಸುಂದರಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಆಕಾಶದಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದ ರಂಭೆ, ಇವಳೇ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ ಎಂದು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

Kannada

ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ?

ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ರಮೇಶ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಧಿಯ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಗನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

Kannada

ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ?

ನಿತ್ಯಾ ಜೊತೆ ಕರ್ಣನ ಮದುವೆ ಹೇಗೆಗೋ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಈಗ ನಿತ್ಯಾಗೂ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಲವಾದ ಹಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕರ್ಣ-ನಿಧಿ ಒಂದಾಗ್ತಾರ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.

