ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಭಾರ್ಗವಿ LLB ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಎನ್ನುವ ಖಡಕ್ ಲಾಯರ್ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ನಟಿ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ.
ಭಾರ್ಗವಿ LLB ನಟಿ ರಾಧಾ ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಧಾ.
ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗಳ ಲೆಹೆಂಗಾ ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ ಲೆಸ್ ಟಾಪ್ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಹೆವಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಹೆವಿ ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ತುಂಬಾನೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಈ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಮೇಡಂ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ರೇನೆ ಚೆಂದ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಎಂಗೇಜ್ ಮೆಂಟ್, ಅಮೃತಧಾರೆಯ ಜೈದೇವ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ರಾಣವ್ ಗೌಡ ಜೊತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಈ ಜೋಡಿ ಹಲವೆಡೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ರಾಧಾ ಭಗವತಿ 'ರಾಮಾಚಾರಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಚಾರಿ ತಂಗಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಭಾರ್ಗವಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಅವರು ವಿಕಾಶ್ ಉತ್ತಯ್ಯ ಜೊತೆ ‘ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ‘ನಾನು ಕರುಣಾಕರ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಾ ಗಾಯಕಿ, ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಕೂಡ ಹೌದು.
