ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಶ್ರೀ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆ, ಗಾಜಿನ ಬಳೆ, ಹೂವು, ಕುಂಕುಮ ಅರಿಶಿನದ ತಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡೋಣ… ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ !!!ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ನಟಿ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಂಪು ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ಆ ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ಅನುಶ್ರೀ ಥೇಟ್ ದೇವತೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅನುಶ್ರೀ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಹಿ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಅನುಶ್ರೀ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಶ್ರೀ ಫೋಟೊ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅನುಶ್ರೀ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುವ ರೋಷನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಅನುಶ್ರೀ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
90's Kids ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿವು... ನಿಮ್ ಫೇವರಿಟ್ ಯಾವ್ದು?
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಬೆನ್ನುಬಿದ್ದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್!
ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಕನ್ಯೆಯಾದ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ
ನಟನೆ ಜೊತೆ MNC ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು