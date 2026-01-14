ಟಿ. ಎನ್. ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ಪಿ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಮತ್ತು ನಾಗೇಂದ್ರ ಶಾ ಜತೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ದೆದೇಶಿದ್ದ ಧಾರಾವಾಹಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಎನ್ ಸೇತುರಾಮ್, ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ, ದತ್ತಣ್ಣ, ಎಂಡಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಹಿಂದಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಸೌಟಿ ಝಿಂದಗಿ ಸೀರಿಯಲ್ ರಿಮೇಕ್. ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಜನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಅಕ್ಕ, ತಂಗಿ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ -ತಮ್ಮರ ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಧಾರಾವಾಹಿ.
ಶ್ವೇತಾ ಚೆಂಗಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಕಾದಂಬರಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆ ಕಾಲದ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿತ್ತು.
ವೈಷಾಲಿ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ, ಪದ್ಮಜಾ ರಾವ್, ನಮಿತಾ ದೇಸಾಯಿ ನಟಿಸಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಸೀರಿಯಲ್.
ಟಿ ಎನ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರ ಕೋರ್ಟ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ಜನರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಧಾರಾವಾಹಿ.
ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದಂತಹ ಕುಂಕುಮ ಭಾಗ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿ, ಉದಯ ವಾಹಿನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು.
ಇದು ಕನ್ನಡದ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ, ಸುಮಾರು 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದ್ದವು.
ಸಿರಿಜಾ ನಟಿಸಿದ್ದ ಧಾರಾವಾಹಿ ರಂಗೋಲಿ, ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಜನರು ತುಂಬಾನೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಉದಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಧಾರಾವಾಹಿ ಇದಾಗಿದೆ.
ಇದು ಉದಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿತ್ತು.
