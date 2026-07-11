ಕನ್ನಡತಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ನಟಿ ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್. ಸದ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ‘ಡಿ ಢೀ ಡಿಕ್ಕಿ’ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ತಮಮ್ ಸೋಲೋ ಟ್ರಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಜನಿ ಬಳಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ರಂಜನಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಲೂ ಎನ್ನುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ, ಅಲ್ಲಿನ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ವೆನಿಸ್ ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ, ವೆನಿಸ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ವೆನಿಸ್ ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ರಂಜನಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಕಥೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ. ಆದರೆ ವೆನಿಸ್ ಹೊಳೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ನಗರಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಇತಿಹಾಸವೇ ಸಾಕು ಅವು ಹೊಳೆಯಲು..
ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದವರು ಎಂದು ಕೇಳಿದವರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾವೇ ಫೊಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಜನಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಡುವೆ, ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಂಜನಿ.
ರೋಮ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಲು ಹೋದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ, ಅಧಿಕಾರ, ಸಮಯ, ಮನುಷ್ಯನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ… ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಬಂದೆ.
ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ವಿವಾನ್ ಗಣೇಶ್ ನಟಿಸಿರುವ ಡಿ ಢೀ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ರಂಜನಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.
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