Kannada

ಮಾನಸ ಮನೋಹರ್

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನಟಿ ಮಾನಸ ಮನೋಹರ್ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

tv-talk Apr 19 2026
Author: Pavna Das
Kannada

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ನಟಿ

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನೀಲೂ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಟಿ ಮಾನಸ ಮನೋಹರ್ ಇದೀಗ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ದೇವಕನ್ಯೆಯಂತೆ ಕಂಡ ಮಾನಸ

ಮಾನಸ ಮನೋಹರ್ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮರ್ಮ್ರೈಡ್ ಬಾಡಿಕಾನ್ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಪತಿ ಕೂಡ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಮುದ್ದಿನ ಶ್ವಾನ ಸ್ನೋವಿ ಕೂಡ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್

ಈ ಕೊನೆಯ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬಂಪ್ ಮಗುವಾಗಲು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಪ್ರೀತಂ ಜೊತೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ಮಾನಸ

2024ರ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ಮನೋಹರ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರೀತಂ ಚಂದ್ರ ಜೊತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು.

Image credits: Instagram
Kannada

ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ

ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಾವು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram
Kannada

ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ

ಮಾನಸ ಮನೋಹರ್ ಗೆ ಇದೀಗ ಒಂಭತ್ತು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram
Kannada

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸದ ನೀಲೂ

ಮಾನಸ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧೇ ಗೌಡರ ಅತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮರಿ ಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ನೀಲೂ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಇರುವ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಶಾಂಭವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಗಾಮಿ

ಇನ್ನೂ ಉದಯ ಟಿವಿಯ ಶಾಂಭವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ನಾಯಕಿ ಶಿವಗಾಮಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram
Kannada

ಜೊತೆಜೊತೆಯಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಫೇಮಸ್

ಮಾನಸ ಮನೋಹರ್ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮೀರಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

Image credits: Instagram

