ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು

ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುವವರಾಗಿದ್ರೆ, ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತಾಣಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ,

travel Feb 11 2026
Author: Pavna Das Image Credits:social media
ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಇರಲು

ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಯನಗರ ಬೆಸ್ಟ್

Image credits: Gemini AI
ಓಡಾಡಲು ಜಾಗ

ಆರಾಮವಾಗಿ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ, ವಾಕಿಂಗ್, ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಾಲ್ ಭಾಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್.

Image credits: Shutterstock
ಹಣಕಾಸು ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಇರಲು

ನೀವು ಹಣಕಾಸು ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಎಂ ಜಿ ರೋಡ್, ಸಿಬಿಡಿ ಉತ್ತಮ.

Image credits: Gemini
ಹಸಿರು ತುಂಬಿರೋ ಜಾಗ

ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರುವ ಇರುವ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜೆ.ಪಿ ನಗರ

Image credits: social media
ಬಿಗ್ ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ ವರ್ಕ್

ದೊಡ್ಡದಾದ ನಗರದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಬೆಸ್ಟ್

Image credits: Pinterest
ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಜಾಗ

ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ರೆ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಳಿ ಮನೆ ನೋಡಿ.

Image credits: social media
ಹಣ ಉಳಿಸಲು

ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಲೇ ಔಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತೆ. ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ Instagram ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳ್ತಿದೆ.

Image credits: Getty
ಲಕ್ಸುರಿ ಜೀವನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ?

ನೀವು ಲಕ್ಸುರಿ ಜೀವನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಕೋರಮಂಗಲ ಬೆಸ್ಟ್

Image credits: Getty

