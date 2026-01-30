ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಟಿಕೆಟ್ನ ರೈಲು ತಪ್ಪಿದ ನಂತರ, ಅದೇ ಟಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು. ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅದೇ ರೈಲು ಮತ್ತು ಅದೇ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ರೈಲು ತಪ್ಪಿಹೋಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದೇ ದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಜನರಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಜನರಲ್ ಕೋಚ್ಗಳಿರುವ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.
ವಂದೇ ಭಾರತ್, ರಾಜಧಾನಿ, ಶತಾಬ್ದಿ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರೈಲು ಹತ್ತುವ ಮೊದಲು ಅದರ ವರ್ಗವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರಿಸರ್ವ್ ಟಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಕೋಚ್ ಇಲ್ಲದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಟಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನೀವು ಬೇರೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ & ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ರೈಲ್ವೆಯು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಶೀದಿ(TDR) ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು.
TDR ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ರೈಲ್ವೆಯು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಹಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
